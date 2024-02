Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Donnerstagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,20 USD.

Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 0,5 Prozent auf 4,20 USD nach. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 90.825 Stück.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 16,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 300,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,26 USD. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,13 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 198,71 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,574 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

