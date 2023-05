Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 9,17 USD. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 9,17 USD. Mit einem Wert von 9,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.917.900 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2022 auf bis zu 31,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 70,94 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,50 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.03.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 220,70 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,91 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,755 USD je Plug Power-Aktie.

Bildquellen: Plug Power Inc.