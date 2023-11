Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Plug Power

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 6,09 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 6,09 USD. Bei 5,97 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 6,16 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.693.388 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 18,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 210,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 5,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Am 09.08.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,00 Prozent auf 260,18 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,281 USD je Plug Power-Aktie.

