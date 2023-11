Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteuert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 5,82 EUR.

Das Papier von Plug Power konnte um 09:08 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 0,1 Prozent auf 5,82 EUR. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,86 EUR zu. Bei 5,82 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 16.905 Plug Power-Aktien.

Am 14.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,88 EUR an. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 67,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR ab. Abschläge von 9,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Plug Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,27 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,281 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf