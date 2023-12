Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Freitagmittag vor

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 4,11 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,11 USD zu. Bisher wurden heute 48.091 Plug Power-Aktien gehandelt.

Bei 18,88 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 359,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 21,65 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 09.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 198,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,63 USD umgesetzt.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -1,502 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

