Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Bullenmodus

Die Plug Power-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 7,8 Prozent auf 13,31 EUR. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 13,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 121.366 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,00 EUR erreichte der Titel am 25.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,41 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,80 EUR am 28.12.2022. Mit einem Kursverlust von 23,22 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2022 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 188,63 USD, während im Vorjahreszeitraum 143,92 USD ausgewiesen worden waren.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -1,074 USD je Plug Power-Aktie.

Bildquellen: Plug Power Inc.