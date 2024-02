Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 4,23 USD.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,23 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 4,43 USD. Bei 4,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.877.526 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 16,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 297,51 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 198,71 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 188,63 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,574 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

