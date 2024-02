Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,87 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Plug Power-Aktie notierte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 3,87 EUR. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,83 EUR nach. Mit einem Wert von 3,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 20.726 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 15,86 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 309,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 2,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 198,71 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 188,63 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,574 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie springt hoch: Analyst verdoppelt Kursziel für den NASDAQ-Titel

Zukunft von NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie gesichert? Plug Power könnte staatlichen Milliardenkredit erhalten