Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:08 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 13,95 USD zu. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 14,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,78 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.513.536 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 32,05 USD erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,47 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 11,49 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 21,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 01.03.2023. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,33 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 220,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 161,91 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Plug Power am 10.05.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,711 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

