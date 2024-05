Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 2,60 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 2,60 USD nach oben. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 2,67 USD. Bei 2,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.594.006 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 13,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 417,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 2,26 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 15,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 01.03.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222,16 Mio. USD – ein Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 220,74 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,033 USD je Plug Power-Aktie.

