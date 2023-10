Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 6,16 EUR ab.

Die Plug Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 1,5 Prozent auf 6,16 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,05 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,27 EUR. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 92.919 Aktien.

Bei einem Wert von 21,59 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2022). Mit einem Zuwachs von 250,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 5,06 Prozent wieder erreichen.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 260,18 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,27 USD erwirtschaftet worden waren, um 72,00 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,232 USD einfahren.

