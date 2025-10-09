DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.980 -0,3%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
Plug Power im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Plug Power

09.10.25 16:09 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 3,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
3,21 EUR 0,07 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 3,58 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 3,36 USD. Bei 3,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8.006.899 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 80,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,97 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 11.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie wieder in Rot: CEO-Wechsel beim Wasserstoff-Pionier angekündigt

Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt

Höhere Strompreise - Wainwright erhöht Kursziel für Plug Power enorm - Aktie beflügelt

