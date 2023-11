Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kursplus

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,7 Prozent auf 6,25 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 16:08 Uhr 3,7 Prozent. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 6,32 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,13 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.469.262 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD an. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 66,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,65 Prozent.

Am 09.08.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,00 Prozent auf 260,18 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,281 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf