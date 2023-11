Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 5,69 EUR.

Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 5,69 EUR zu. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 5,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 73.954 Stück.

Am 14.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 214,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 5,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,17 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent auf 260,18 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,281 USD je Plug Power-Aktie.

