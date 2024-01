Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,26 USD.

Das Papier von Plug Power konnte um 11:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,4 Prozent auf 4,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 62.871 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 18,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 343,19 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,22 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 24,41 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 198,71 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,515 USD je Plug Power-Aktie.

