Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,2 Prozent auf 3,87 EUR.

Das Papier von Plug Power konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 0,2 Prozent auf 3,87 EUR. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 3,87 EUR. Bei 3,86 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.945 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 17,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 347,66 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,01 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 22,02 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 198,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,63 USD umgesetzt.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,515 USD je Plug Power-Aktie.

