Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Plug Power

Die Plug Power-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 12,58 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 12,36 USD. Mit einem Wert von 12,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.482.928 Plug Power-Aktien.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,05 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,75 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,49 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 9,49 Prozent sinken.

Plug Power ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,33 USD je Aktie erzielt worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,70 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,91 USD erwirtschaftet worden waren.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,711 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power bleibt in den roten Zahlen stecken

Ausblick: Plug Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Plug Power-Aktie: Chancen und Risiken beim Wasserstoff-Konzern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.