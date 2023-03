Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Plug Power-Aktie musste um 09:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 12,23 EUR abwärts. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 12,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.406 Plug Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 10,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,20 Prozent.

Am 01.03.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,33 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,31 Prozent auf 220,70 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 161,91 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Plug Power am 10.05.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,711 USD je Plug Power-Aktie.

