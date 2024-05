Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag schwächer

Plug Power im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 2,64 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 2,64 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,63 USD aus. Bei 2,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 927.826 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,44 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 409,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,26 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 120,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 210,29 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,097 USD je Plug Power-Aktie stehen.

