Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 10,83 USD.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,1 Prozent auf 10,83 USD zu. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 10,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 10,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.972.626 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 191,23 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Am 09.05.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 210,29 USD im Vergleich zu 140,80 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,881 USD je Plug Power-Aktie stehen.

