Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 9,59 EUR abwärts.

Der Plug Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 9,59 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 9,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,74 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 51.824 Plug Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2022 auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 233,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,81 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 29,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 09.05.2023. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,29 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,80 USD in den Büchern standen.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,881 USD je Plug Power-Aktie.

