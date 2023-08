Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Bären lasten am Donnerstagvormittag auf Plug Power

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 7,9 Prozent auf 9,03 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 7,9 Prozent auf 9,03 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 8,95 EUR. Bei 9,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 373.271 Aktien.

Bei 32,00 EUR markierte der Titel am 26.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 254,22 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.05.2023 bei 6,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.05.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140,80 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 09.11.2023 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,903 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

