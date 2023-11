Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag im Bärenmodus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 29,3 Prozent auf 4,19 USD.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 29,3 Prozent auf 4,19 USD abwärts. Bisher wurden heute 916.134 Plug Power-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,88 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 350,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 5,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 24,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.08.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 260,18 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD erwirtschaftet worden waren, um 37,93 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,291 USD je Aktie ausweisen dürften.

