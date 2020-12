Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power schiebt sich vor

Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,9 Prozent auf 22,70 EUR. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,78 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 22,38 EUR. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 16.701 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.12.2020 erreicht. Am 17.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Der Verlust 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,237 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

November 2020: Die Expertenmeinungen zur Plug Power-Aktie

Trading Idee Plug Power: Starke Perspektiven

Große Versprechen: Warum sich Chinas Klimaschutz auch für Anleger auszahlen kann

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc