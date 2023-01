Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,9 Prozent auf 14,05 EUR. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,11 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.212 Plug Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,79 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2022. Mit einem Zuwachs von 55,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 188,63 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,92 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,073 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Bildquellen: Plug Power Inc.