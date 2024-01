Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 4,00 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 4,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 46.363 Plug Power-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 18,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 372,00 Prozent hinzugewinnen. Am 11.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,22 USD. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 24,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,71 USD umgesetzt, gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,527 USD je Plug Power-Aktie.

