Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag im Plus

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 8,29 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 8,29 EUR. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 8,31 EUR zu. Mit einem Wert von 8,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 84.632 Plug Power-Aktien.

Am 26.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 74,09 Prozent niedriger. Am 15.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.08.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 260,18 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 151,27 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 09.11.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,069 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

