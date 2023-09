Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,02 USD.

Die Aktie legte um 11:50 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 8,02 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 21.676 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 279,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,39 USD fiel das Papier am 16.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 260,18 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 151,27 USD eingefahren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,223 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

