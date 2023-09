Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Plug Power-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 7,44 EUR.

Die Plug Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 7,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,50 EUR. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,36 EUR. Bisher wurden heute 22.129 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 75,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,81 EUR ab. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 9,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Plug Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,223 USD je Plug Power-Aktie.

