Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1,87 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,87 USD. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 1,87 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.902.128 Plug Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,80 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 371,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Am 08.08.2024 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143,35 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 260,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

2024 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,200 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

