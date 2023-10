Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochmittag fester

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 7,22 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 12:03 Uhr 0,8 Prozent. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 50.221 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2022 auf bis zu 20,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 177,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 6,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 14,61 Prozent Luft nach unten.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 260,18 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,234 USD einfahren.

