Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Mittwochvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 6,82 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 6,82 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 6,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,80 EUR. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.074 Stück gehandelt.

Am 13.10.2022 markierte das Papier bei 20,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 67,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 5,85 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,17 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.08.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 260,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,234 USD je Aktie ausweisen dürften.

