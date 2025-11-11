Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 2,52 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 2,52 USD. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,46 USD ab. Mit einem Wert von 2,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.257.363 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 45,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,52 Prozent.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 11.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,97 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Plug Power-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,636 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

