Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Montagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,96 USD ab.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 3,96 USD abwärts. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 44.027 Stück.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 18,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 376,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.11.2023 auf bis zu 3,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 18,69 Prozent sinken.

Plug Power gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,71 USD umgesetzt, gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,502 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

