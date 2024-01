Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,38 EUR ab.

Die Plug Power-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 3,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 3,36 EUR. Mit einem Wert von 3,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 51.318 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,30 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 411,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2023 bei 3,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 09.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 198,71 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 188,63 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,527 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

