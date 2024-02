Plug Power im Fokus

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Mittag vor

12.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 4,36 USD.

Um 12:03 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,36 USD zu. Bisher wurden heute 70.660 Plug Power-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,80 USD) erklomm das Papier am 16.02.2023. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 74,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD. Abschläge von 48,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 10.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,63 USD in den Büchern gestanden. Die Plug Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,574 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens Plug Power-Aktie springt hoch: Analyst verdoppelt Kursziel für den NASDAQ-Titel Zukunft von NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie gesichert? Plug Power könnte staatlichen Milliardenkredit erhalten

