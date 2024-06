Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

So bewegt sich Plug Power

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 6,2 Prozent.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 6,2 Prozent im Plus bei 3,10 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 3,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,04 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.824.406 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,44 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 333,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei 2,26 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 37,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,29 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,223 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

