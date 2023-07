Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power steigt am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Plug Power

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,25 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 09:20 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 10,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,22 EUR. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 37.515 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,00 EUR erreichte der Titel am 26.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 212,35 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.05.2023. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 210,29 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,80 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Plug Power am 10.08.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,892 USD je Plug Power-Aktie.

