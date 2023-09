Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Plug Power

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 7,97 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:58 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 7,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 16.111 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 281,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,39 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,28 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.08.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260,18 USD – ein Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 151,27 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,223 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Wasserstoff-Konzern Plug Power weitet Verluste aus

Linde, Plug Power und Co.: Diese Wasserstoffaktien werden von Analysten empfohlen

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie