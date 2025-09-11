DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.933 -0,4%Nas22.175 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Aktie im Blick

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend mit positiven Vorzeichen

12.09.25 20:24 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,27 EUR -0,01 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,52 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,53 USD an. Mit einem Wert von 1,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.034.342 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,32 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 119,14 Prozent. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,39 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 173,97 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,614 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
