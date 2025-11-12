Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Plug Power. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 2,60 USD zu.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 2,60 USD. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 2,70 USD. Bei 2,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 8.965.919 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,58 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 43,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177,06 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Plug Power-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,711 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz

Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Großprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht im Fokus