Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verliert am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,53 USD ab.

Die Plug Power-Aktie musste um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 4,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 34.422 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.02.2023 markierte das Papier bei 16,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 270,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 50,06 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Am 10.11.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,575 USD je Plug Power-Aktie stehen.

