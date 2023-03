Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von Plug Power konnte um 10:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,4 Prozent auf 12,65 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.415 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 32,05 USD markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 11,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 10,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 01.03.2023. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,91 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 220,70 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,711 USD einfahren.

