Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,57 USD nach oben.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 3,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154.655 Plug Power-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,44 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 276,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,26 USD erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 36,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 01.03.2024 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent auf 222,16 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 220,70 USD in den Büchern gestanden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,003 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Plus: Milliardenverlust aber keine akute Pleitegefahr mehr

Plug Power will auch beim Personal sparen - Plug Power-Aktie stark

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens