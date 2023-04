Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 8,60 EUR zu. Bei 8,65 EUR erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 8,53 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 15.841 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 73,12 Prozent wieder erreichen. Bei 8,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 01.03.2023. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,33 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 220,70 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 161,91 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,728 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

