Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag auf Höhenflug

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 2,71 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 2,71 USD. Bei 2,72 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,62 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 890.975 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,44 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 396,86 Prozent Luft nach oben. Bei 2,26 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 09.05.2024 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120,26 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,29 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,167 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

