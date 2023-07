Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 11,66 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 11,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 41.554 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 170,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,39 USD ab. Abschläge von 36,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Plug Power gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,29 USD ausgewiesen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,893 USD je Plug Power-Aktie stehen.

