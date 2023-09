Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 7,70 EUR.

Um 09:19 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 7,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,72 EUR. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.267 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 295,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 6,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 09.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,00 Prozent auf 260,18 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,223 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

