Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power haussiert am Montagabend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,7 Prozent auf 3,86 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 12,7 Prozent auf 3,86 USD. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 4,07 USD. Bei 3,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 22.654.439 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 4,58 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,81 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

