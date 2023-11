Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 3,41 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,4 Prozent auf 3,41 USD. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 3,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.378.117 Plug Power-Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 453,67 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 3,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,57 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 198,71 USD, während im Vorjahreszeitraum 188,63 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,431 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

